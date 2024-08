Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche/ Taschendiebe/ Streit im und am Bus

Menden (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zum Sonntag in ein Wohnhaus Am alten Hellweg eingebrochen. Sie brachen ein Fenster an der Rückseite auf, durchsuchten sämtliche Räume, Möbel und Behältnisse und kippte den Inhalt in die Zimmer. Sie flüchteten mit Schmuck. Die Bewohner waren nicht zuhause. Um 6 Uhr wurde der Einbruch festgestellt. Am Sonntag, kurz nach 20 Uhr, sind zwei Unbekannte in eine Fabrikhalle An der Walkenmühle eingebrochen. Ein Mitarbeiter nahm zu diesem Zeitpunkt das Leuchten von Taschenlampen wahr und entdeckten eine männliche Person, die auf einer Leiter stand. Diese Person und eine weitere Person flüchteten durch eine Tür an der Rückseite. Sie hatten bereits eine Kabelrinne an der Wand aufgehebelt.

Vermutlich am Wochenende wurde in die ehemalige Realschule in Lendringsen eingebrochen. Unbekannte öffneten gewaltsam ein Glaselement, kletterten in das Gebäude und entwendeten aus dem Lager eines Sozialkaufhauses Kisten mit Kleidung, Dekoartikel sowie ein blaues Herrenrad.

Eine 71-jährige Seniorin wurde am Freitagnachmittag am Bösperder Weg bestohlen. Sie hatte in einem Supermarkt eingekauft und ihre Geldbörse in einen Rucksack gesteckt. Danach schlenderte sie an anderen Geschäften vorbei und stieg in ihr Fahrzeug. Dort bemerkte sie, dass der Reißverschluss offenstand und die Geldbörse weg war.

Zwei Schülerinnen (12 und 14 Jahre) haben sich am Mittwochnachmittag in einem Linienbus der MVG heftig um einen Sitzplatz gestritten. Es gab Tritte, Beleidigungen und eine Tasche wurde durch das Fahrzeug geworfen. Die eingeschüchterte 14-Jährige bat per Telefon eine Erziehungsberechtigte, sie an der Ausstiegs-Haltestelle abzuholen. Die 29-jährige Erziehungsberechtigte kam zur Haltestelle "Am Galgenfeld", wo beide Mädchen ausstiegen. Dort entwickelte sich der nächste Streit mit der 12-Jährigen. Die Polizei wurde hinzugerufen. Die Mutter der 12-Jährigen erstattete später Strafanzeige bei der Polizei gegen die Erziehungsberechtigte und das 14-jährige Mädchen wegen Körperverletzung. Ihre Tochter sei gewürgt, geschlagen und beleidigt worden. (cris)

