Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Landkreis Heilbronn: Schlägerei in Gundelsheim

Heilbronn (ots)

Gundelsheim: Schlägerei zwischen mehreren Männern

In der Nacht zum Sonntag kam es in Gundelsheim zu einer massiven Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen. Im Bereich der Heilbronner Straße sollen gegen 3 Uhr mindestens acht Personen auf einander eingeschlagen und getreten haben. Ein Teil der Beteiligten wurde später am Bahnhof von der Polizei angetroffen. Zwei Männer im Alter von 21 und 20 Jahren mussten aufgrund ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Polizeiposten Gundelsheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell