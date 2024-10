Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Auto im Graben gelandet

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: Pkw überschlagen - Zwei Verletzte

Ein 75-Jähriger befuhr mit seinem Skoda am Donnerstagabend die Kreisstraße 2850 von Neuses in Richtung Igersheim, wo er von der Fahrbahn abkam. Der Mann war gegen 18.15 Uhr gemeinsam mit seiner Beifahrerin unterwegs und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dort fuhr er mit seinem Fahrzeug rund 100 Meter in einem Graben weiter, bis er auf einen Feldwegübergang traf. Hierdurch überschlug sich der Pkw und kam im Graben auf den Rädern zum Stehen. Die beiden Insassen wurden leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand Totalschaden von rund 25.000 Euro.

