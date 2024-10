Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Obrigheimer Schule und Sporthalle mit Graffiti beschmiert

Heilbronn (ots)

Obrigheim: Mehrere Gebäude mit Graffiti beschmiert - Wer hat etwas gesehen?

Unbekannte beschmierten am vergangenen Wochenende mehrere Gebäude in Obrigheim mit Graffiti. Zwischen Freitagabend, 22 Uhr, und Sonntagnachmittag, 13.30 Uhr, brachten der oder die Täter mehrere Schriftzüge an der Sporthalle und dem Seiteneingang der Mensa einer Schule in der Straße "Am Park" an. Der hierbei verursachte Sachschaden wird auf circa 1.500 Euro geschätzt. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zu den Schmierfinken machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06262 9177080 an den Polizeiposten Aglasterhausen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell