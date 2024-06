Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sachbeschädigung auf Baustelle

Werra-Suhl-Tal (ots)

Unbekannte beschädigen zwischen dem 01.06.2024, 15:45 Uhr bis 02.06.2024, 01:45 Uhr mehrere Reifen an verschiedenen Baufahrzeugen. An einem in der Baustelle in Hausbreitenbach abgeparkten Lkw eines 62-Jährigen, einem Radlader und an einem Bagger wurden die Reifen platt gestochen. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261125 entgegen (Bezugsnummer 0141184/2024). (sus)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell