POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Trunkenheitsfahrt, Unfall mit vier Verletzten, Zeugen nach Einbrüchen und Trunkenheitsfahrt gesucht

A6/Ellhofen: Mit über 1,1 Promille auf der Autobahn unterwegs

Über 1,1 Promille zeigte der Atemalkoholtest eines Mannes am Sonntagabend bei Ellhofen an. Zuvor war der Mann mit seinem Pkw auf der Autobahn 6 zwischen dem Autobahnkreuz Weinsberg und er Anschlussstelle Bretzfeld unterwegs gewesen. Hier war er einem anderen Verkehrsteilnehmer durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen. Die alarmierten Polizisten konnten den Mann schließlich kurz vor der Anschlussstelle Kupferzell einer Kontrolle unterziehen. Da ein deutlicher Alkoholgeruch von dem Verkehrsteilnehmer ausging, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Nachdem dieser den Wert von über 1,1 Promille anzeigte, musste der Mann die Beamten in ein Krankenhaus begleiten und dort eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde einbehalten. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen.

A6/Neckarsulm: Auffahrunfall mit vier Verletzten

Vier Verletzte und Sachschaden in noch unbekannter Höhe sind das Ergebnis eines Unfalls am Freitagabend bei Neckarsulm. Gegen 19.20 Uhr war eine 85-Jährige mit ihrem Opel auf der Autobahn 6 in Richtung Nürnberg unterwegs. Hier fiel sie bereits anderen Verkehrsteilnehmern durch ihre unsichere Fahrweise auf. Auf Höhe der Anschlussstelle Neckarsulm musste eine vor der Dame fahrende 28-Jährige ihren Hyundai aufgrund von stockendem Verkehr abbremsen. Dies nahm die Opel-Fahrerin vermutlich zu spät wahr und fuhr mit ihrem Fahrzeug ungebremst ins Heck des Hyundai. Außerdem streifte sie mit ihrem Pkw einen links neben ihr auf dem Mittelstreifen fahrenden Mercedes Sprinter eines 42-Jährigen und kollidierte abschließend mit der Mittelschutzplanke. Bei dem Unfall zogen sich die Fahrerin des Opel sowie die drei Insassen des Hyundai leichte Verletzungen zu und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Beide Pkws mussten abgeschleppt werden.

Leingarten: Einbruch in Gaststätte - Zeugen gesucht

Eine bisher unbekannte Person verschaffte sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag unberechtigt Zutritt zu einer Gaststätte in Leingarten. Zwischen 21 Uhr am Samstagabend und 8.15 Uhr am nächsten Morgen gelangte der Täter durch ein offenes Toilettenfenster ins Innere des Gebäudes in der Straße "Breitenwasen". Dort öffnete er gewaltsam zwei Darstautomaten und entwendete das darin befindliche Bargeld. Außerdem wurden aus einem Geldbeutel und einer Geldkassette weiteres Bargeld sowie eine JBL-Box gestohlen. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07133 2090 an das Polizeirevier Lauffen.

Nordheim: Mehrerer Gartenhütten aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

Unbekannte brachen am vergangenen Wochenende in Nordheim mehrere Gartenhütten auf. Zwischen Samstagmorgen, 10 Uhr, und Sonntagmorgen, 10.30 Uhr, verschafften sich der oder die Täter Zutritt zu insgesamt vier Hütten in der Schwaigerner Straße und entwendeten Benzinkanister, ein Stromaggregat, einen Rasenmäher und weitere in den Hütten aufbewahrte Gegenstände. Der durch die gewaltsame Öffnung entstandene Sachschaden wird auf circa 1.200 Euro geschätzt. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zum Verbleib des Diebesguts machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07133 2090 an das Polizeirevier Lauffen.

B293/Schwaigern: Zeugen und mögliche Geschädigte nach Trunkenheitsfahrt gesucht

Die Polizei sucht nach einer Trunkenheitsfahrt am Freitagabend auf der Bundesstraße 293 zwischen Schwaigern und Heilbronn Zeugen und mögliche Geschädigte. Gegen 21.45 Uhr war ein 36-Jähriger mit seinem Seat Cupra Ateca von Schwaigern in Richtung Leingarten und anschließend in Richtung Heilbronn unterwegs. Hier konnten von einem Zeugen die auffällige Fahrweise des Mannes festgestellt werden. Er soll Schlangenlinien gefahren und immer wieder mit seinem Pkw auf die Gegenfahrbahn geraten sein, wodurch der Gegenverkehr gefährdet wurde. Die in der Zwischenzeit informierten Polizeibeamten konnten das Fahrzeug vor der Halteranschrift in Neckarsulm feststellen und dessen Besitzer einer Kontrolle unterziehen. Hierbei fiel den Polizisten Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes auf. Einen im Anschluss angebotenen, freiwilligen Atemalkoholtest lehnte der 36-Jährige ab. Daher musste er die Beamten in ein Krankenhaus begleiten und dort eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Zeugen und mögliche Geschädigte der Fahrweise des Mannes werden nun gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden.

