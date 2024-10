Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadkreis Heilbronn/Landkreis Heilbronn/Wüstenrot/Ellhofen: Verfolgungsfahrt nach Diebstahl endet mit Verkehrsunfall

Heilbronn (ots)

Eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei über die B39 von Ellhofen nach Heilbronn endete am frühen Sonntagmorgen gegen 02:25 Uhr mit einem Verkehrsunfall. Hierbei wurden insgesamt sechs Fahrzeuge darunter drei Streifenwagen beschädigt. Der Gesamtschaden wird derzeit auf ca. 100.000 Euro geschätzt. Personen kamen nicht zu Schaden. Zuvor wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag in Wüstenrot ein Mercedes-Benz entwendet. Dieses Fahrzeug wurde dann in der Folgenacht gegen 02.15 Uhr auf der Bundesstraße 39 bei Ellhofen gesichtet und sollte angehalten werden. Der Fahrer ignorierte die Anhaltezeichen der Polizei und gab Gas. Er flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Heilbronn. Auf der B39 touchierte dieser noch zwei entgegenkommenden Streifenwagen. Nach Ortseingang Heilbronn kam der Mercedes dann nach links von der Fahrbahn ab und stößt dort mit zwei geparkten Pkw zusammen. Der Fahrer kann sich aus dem verunfallten Fahrzeug befreien und zu Fuß flüchten. Er dürfte sich hierbei verletzt haben. Die anschließenden Suchmaßnahmen, unterstützt durch einen Polizeihubschrauber und die Rettungshundestaffel verliefen bisher ergebnislos.

