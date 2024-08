LPI-NDH: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Bleicherode (ots) - Am Montag wurde bei der Nordhäuser Polizei angezeigt, dass in einem leerstehenden Haus in der Hauptstraße gezündelt wurde. Ersten Ermittlungen zufolge drangen der oder die Täter auf unbekannte Weise in das in Sanierung befindliche, leerstehende Haus ein. Der oder die Unbekannten zündelten und hinterließen einen Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zu einem Brand kam es nicht. Die Tat ereignete ...

mehr