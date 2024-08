Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen gesucht: In leerstehendem Haus gezündelt

Bleicherode (ots)

Am Montag wurde bei der Nordhäuser Polizei angezeigt, dass in einem leerstehenden Haus in der Hauptstraße gezündelt wurde. Ersten Ermittlungen zufolge drangen der oder die Täter auf unbekannte Weise in das in Sanierung befindliche, leerstehende Haus ein. Der oder die Unbekannten zündelten und hinterließen einen Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zu einem Brand kam es nicht. Die Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen Mittwoch, 7. August, 12 Uhr und Montag, 12. August, 10.30 Uhr.

Wer hat etwas beobachtet? Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des leerstehenden Objektes in der Hauptstraße aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0207698

