LPI-NDH: Stromkabel von Baustelle entwendet

Kleinbartloff (ots) - Glücklicherweise ohne Verletzte endete ein Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag im Einsfeldkreis. Eine 18-jährige Autofahrerin befuhr die Straße aus Richtung Kleinbartloff in Richtung Oberorschel. Als ein Wildtier auf die Fahrbahn lief, wich die Fahrerin aus und kollidierte in weiterer Folge mit der Leitplanke. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An der Leitplanke entstand ebenfalls Sachschaden. Rückfragen bitte an: ...

