POL-MK: Elektrowerkzeuge gestohlen

Iserlohn (ots) - Bereits im Zug provozierte ein unbekannter Mann am Mittwochnachmittag, gegen 13:30 Uhr, mehrfach einen 41-jährigen Iserlohner. Als beide am Bahnhof in Kalthof ausstiegen, ging der Unbekannte den Geschädigten erneut verbal an. Im darauffolgenden Streitgespräch holte der ca. 30 bis 35 Jahre alte Mann ein Brotmesser hervor und drohte damit. Anschließend entfernte er sich fußläufig in Richtung Leckingser Straße. Der Unbekannte trug eine schwarze Kappe, ...

