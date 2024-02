POL-MK: Einbruch in Zahnarztpraxis

Schalksmühle (ots) - Unbekannte haben am Mittwoch, zwischen 18:30 und 19:00 Uhr, zwei Feuerlöscher in der Tiefgarage am Rathausplatz entleert. Die Polizei ermittelt nun wegen der Beeinträchtigung von Unfallverhütungs- und Nothilfemitteln. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache Halver unter 02353/9199-0 entgegen. (schl) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1223 E-Mail: ...

