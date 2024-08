POL-FR: Einbruch in Wohnhaus! - Zeugen gesucht!!!

Freiburg (ots) - 79312 Emmendingen, Blumenstraße Im Zeitraum Donnerstag, 08.08.2024, 17:00 Uhr bis Freitag, 09.08.2024, 15:00 Uhr, kam es in Emmendingen, Blumenstraße, zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw. Wie die Ermittlungen des Polizeireviers Emmendingen ergaben, wurde an einem ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Pkw (Subaru, Modell Forester, Farbe Weiß), die Türe des Beifahrers mittels einem ...

mehr