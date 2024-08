POL-FR: Verkehrsunfall mit Unfallflucht - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Lkrs. Emmendingen, Gem. 79359 Riegel, L105 Am späten Freitagabend, 09.08.2024, um 22:24 Uhr, ereignete sich in Riegel a.K., L105, ein Verkehrsfall, bei welchem ein Fahrzeug von der Fahrbahn abkam und anschließend in einen Acker fuhr. Durch die eingesetzte Streifenbesatzung des Polizeireviers ...

mehr