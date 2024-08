Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Emmendingen; Malterdingen: Pkw kollidiert mit E-Scooter und flüchtet: Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Bereits am 24.07.2024, gegen 15:20 Uhr ereignete sich im Einmündungsbereich Gewerbestraße / Riegelerstraße in Malterdingen ein Verkehrsunfall zwischen einer Pkw-Führerin und einer 14-jährigen E-Scooter Fahrerin. Hierbei wurde die Fahrerin des E-Scooters leicht verletzt. Nach einem kurzen Gespräch der Beteiligten entfernte sich die Pkw-Führerin in ihrem silbernen Pkw unerlaubt von der Unfallstelle.

Hinter der Unfallverursacherin soll zum Unfallzeitpunkt ein Lieferwagen gefahren sein.

Zeugen des Unfalls werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07641/582-0 beim Polizeirevier Emmendingen zu melden.

RE/BW

PP FR, FLZ/TB

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell