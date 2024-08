Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck: Tödlicher Verkehrsunfall - Motorradfahrer verstirbt nach Kollision mit Pkw - zwei Schwerverletzte

Freiburg (ots)

Am Donnerstagabend, 08.08.2024, gegen 20:30 Uhr, ist auf der B 34 bei Albbruck ein Motorradfahrer nach der Kollision mit einem Pkw verstorben. Seine Sozia und eine Autofahrerin erlitten schwere Verletzungen. Die 64-jährige Autofahrerin war nach dem derzeitigen Ermittlungsstand von der Bundesstraße nach links in die Kraftwerkstraße nach Albbruck abgebogen und mit dem entgegenkommenden Motorrad kollidiert. Der 74-jährige Motorradfahrer verstarb in einem Krankenhaus. Seine 70 Jahre alte Sozia wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik verlegt. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand befindet sie sich außer Lebensgefahr. Die Autofahrerin wurde mit schweren Verletzungen in ein nahes Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstanden Totalschäden. Die Schadenshöhe liegt bei insgesamt ca. 16000 Euro. Während den Rettungs- und Bergemaßnahmen war die B 34 komplett gesperrt. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell