POL-FR: Rheinfelden: Zeugensuche nach Körperverletzungsdelikt

Freiburg (ots)

Die Polizei ermittelt gegen einen 25-jährigen Mann unter anderem wegen eines Körperverletzungsdeliktes. Er soll bereits am Dienstag, 30.07.2024, gegen 01:30 Uhr, in Rheinfelden-Warmbach, in der Eichbergstraße, hinter einer dortigen Schule im Bereich eines Grillplatzes, einem 29 Jahre alten Mann eine Flasche auf den Kopf geschlagen haben. Der Angegriffene schrie um Hilfe. Ein älteres Paar mit einem Hund soll verbal auf den Angreifer eingewirkt und so womöglich weitere Angriffen verhindert haben. Das Polizeirevier Rheinfelden bittet dieses Paar und auch andere Zeugen, sich zu melden (Kontakt 07623 7404-0). Der Angegriffene wurde vom Rettungsdienst versorgt.

