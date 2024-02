FW-M: SUV kollidiert mit Laternenmast (Berg am Laim)

München (ots) - Freitag, 16. Februar 2024, 19.44 Uhr Effnerstraße Am Freitagabend ist ein 22-jähriger Mann bei einer Fettbrandexplosion leicht verletzt worden. Der Mann bemerkte, dass das Öl in seiner Pfanne brannte und traf eine Fehlentscheidung mit heftigen Auswirkungen. Er nahm die Pfanne von der Herdplatte und trug sie ins Badezimmer. Dort angekommen schüttete er das brennende Öl in die Toilette. Es kam zur ...

