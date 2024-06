Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen

Lkr. Tuttlingen) Unfall gebaut und geflüchtet - Zeugen gesucht (03.06.2024)

Spaichingen (ots)

Ein Lkw-Fahrer hat am Montagvormittag gegen 10 Uhr in der Martin-Luther-Straße einen Unfall verursacht und ist dann geflüchtet. Mit einem Sattelzug rangierte die noch unbekannte Person von der Vogtgasse in die Martin-Luther-Straße. Dabei kam er nach rechts von der Straße ab und beschädigte hierbei eine Thuja-Hecke. Ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von geschätzt 8.000 Euro zu kümmern, verließ der Lkw-Fahrer die Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Verursacher machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07424/93180 beim Polizeirevier Spaichingen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell