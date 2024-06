Rottweil (ots) - Einen Unfall verursacht hat ein betrunkener Autofahrer am Montagabend gegen 21.30 Uhr auf der Straße "Steig". Ein 43-jähriger Fahrer eines VW Passates fuhr auf der Straße "Steig" in Richtung der Tuttlinger Straße, kam auf Höhe der Hausnummer 32 nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem vor einem Wohnhaus geparkten Renault Scenic. An ...

