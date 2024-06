Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Unfall auf der Straße "Steig"- Autofahrer betrunken unterwegs (03.06.2024)

Rottweil (ots)

Einen Unfall verursacht hat ein betrunkener Autofahrer am Montagabend gegen 21.30 Uhr auf der Straße "Steig". Ein 43-jähriger Fahrer eines VW Passates fuhr auf der Straße "Steig" in Richtung der Tuttlinger Straße, kam auf Höhe der Hausnummer 32 nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem vor einem Wohnhaus geparkten Renault Scenic. An beiden Autos entstand ein Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe. Der Unfallverursacher stand unter dem Einfluss von Alkohol. Ein Alkoholtest ergab bei ihr einen Wert von über 1,5 Promille, was eine Blutentnahme und die Sicherstellung seines Führerscheins nach sich zog. Die Polizei leitete gegen den Mann ein Strafverfahren wegen des Verursachens eines Unfalls unter Alkoholeinwirkung ein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell