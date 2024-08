POL-FR: Freiburg-Betzenhausen: Verkehrsunfall zwischen Fahrrad und E-Scooter - Drei Verletzte

Freiburg (ots) - Die Polizei ermittelt gegen einen 25-jährigen Mann unter anderem wegen eines Körperverletzungsdeliktes. Er soll bereits am Dienstag, 30.07.2024, gegen 01:30 Uhr, in Rheinfelden-Warmbach, in der Eichbergstraße, hinter einer dortigen Schule im Bereich eines Grillplatzes, einem 29 Jahre alten Mann eine Flasche auf den Kopf geschlagen haben. Der Angegriffene schrie um Hilfe. Ein älteres Paar mit einem ...

mehr