Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg im Breisgau: Diebstahl von Handtasche - Tatverdächtiger festgenommen

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 8. August 2024, gegen 22:05 Uhr kam es in der Ferdinand-Weiß-Straße in Freiburg zu einem Diebstahl einer Handtasche.

Nach derzeitigen Erkenntnissen entwendete ein zunächst unbekannter Fahrradfahrer mithilfe einer mitgeführten Krücke beim Vorbeifahren die Handtasche einer 38-Jährigen, welche sie vor sich auf einem Tisch im Außenbereich einer Gaststätte abgelegt hatte.

Daraufhin flüchtete der Mann mit dem Diebesgut auf seinem Fahrrad in Richtung Vogesenstraße. Dort konnten ihn Einsatzkräfte der Bundespolizei schließlich feststellen und vorläufig festnehmen.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 28-Jährigen mit algerischer Staatsangehörigkeit.

