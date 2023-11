POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 08.11.2023

Peine (ots) - Einbruch in Mehrfamilienhaus In der Zeit zwischen dem 01.11.23 und 04.11.2023 kam es im Bereich des Windmühlenwall in Peine zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus. Dort wurde die Eingangstür aufgehebelt, Diebesgut wurde nicht entwendet. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Sachbeschädigung In der Gerhardstraße in Groß Ilsede wurde die Fensterscheibe eines Geschäftes mit einem Gullydeckel ...

mehr