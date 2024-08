Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Motorrad geklaut

Germersheim (ots)

Einen Mann, welcher auffällig an einem Motorrad hantiert, meldete ein aufmerksamer Bürger in der Nacht auf Samstag gegen 1 Uhr im Bereich des Busbahnhofs. Der Verdacht, der Mann würde gerade das Motorrad klauen, bestätigte sich nicht. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich jedoch heraus, dass das Motorrad dennoch durch den 25-jährigen Mann entwendet wurde, jedoch bereits am Vortag. Das Motorrad wurde sichergestellt. Der Mann wurde vorläufig festgenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell