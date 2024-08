Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Mit Motorroller und Promille auf parkendes Auto aufgefahren

Barbelroth (ots)

Am Freitag, 02.08.2024, gegen 16:07 Uhr, meldete die Rettungsleitstelle einen Verkehrsunfall bei dem ein Motorroller in der Hauptstraße von Barbelroth gegen ein geparktes Fahrzeug gefahren sei. Der Rollerfahrer wäre verletzt. Die eingesetzten Polizeibeamten bestätigten vor Ort die gemeldete Situation. Bei der Unfallaufnahme fiel den Beamten bei dem 61- jährigen Fahrer deutlicher Atemalkoholgeruch auf. Ein angebotener Atemalkoholtest sicherte den Verdacht mit einem Wert von knapp über 2 Promille. Aufgrund seiner Verletzungen wurde der Rollerfahrer zur BGU Klinik nach Ludwigshafen verbracht. Lebensgefahr bestand nicht. Neben der medizinischen Versorgung wurde in der Klinik auch die von der Polizei angeordnete Blutprobe entnommen. Gegen den 61-jährigen Rollerfahrer wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Führen eines Kraftfahrzeugs ohne Führerschein eingeleitet.

