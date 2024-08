Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Körperverletzung mit Folgen

Edenkoben (ots)

Ein 27-jähriger Mann betrat am 01.08.2024, gegen 15.30 Uhr, die Raststätte Pfälzer Weinstraße und wollte den Schlüssel für die Behindertentoilette ausgehändigt bekommen. Der Bedienstete begleitete den Mann zur Toilette und stellte dann fest, dass eine Gehbehinderung nicht vorlag, weshalb er den Zutritt zur Toilette verwehrte und auf die anderen Toiletten verwies. Dies nahm der Mann zum Anlass aus Ärger eine Plastikflasche nach dem Kassierer zu werfen, die ihn am Rücken traf. Anschließend stieg der Mann auf der Beifahrerseite eines PKW ein und dieser fuhr in Richtung Neustadt davon. Der PKW konnte im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung bei Neustadt von der Autobahn gelotst werden. Hier konnte nicht nur der bisher unbekannte Beifahrer festgestellt werden. Bei einer Überprüfung des 24-jährigen Fahrzeugführers wurden drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt. Ein später durchgeführter Drogentest verlief positiv auf THC. Dem Fahrer wurde anschließend eine Blutprobe entnommen und beide müssen nun mit einem Strafverfahren rechnen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell