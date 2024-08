Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einsatz des Polizeihubschraubers nach Verkehrsunfall

Kirrweiler (Pfalz), Hauptstraße- (ots)

Am frühen Samstagmorgen gegen 03:45 Uhr kam es im Ortsbereich Kirrweiler zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein weißer BWM auf ein geparktes Fahrzeug auffuhr. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit. Da aufgrund der Unfallschäden nicht auszuschließen ist, dass der Unfallverursacher verletzt sein und sich in einer hilflosen Lage befinden könnte, laufen derzeit Fahndungsmaßnahmen. Hierbei wird auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Zeugen die Angaben zu dem Unfallgeschehen machen können oder eine verdächtige Person im Bereich Kirrweiler wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Edenkoben in Verbindung zu setzen.

