Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Riegel a.K.: Fahrzeug fährt in Acker - erheblicher Flur- und Ernteschaden! - Zeugen gesucht!!!

Freiburg (ots)

Lkrs. Emmendingen, Gem. 79359 Riegel, L105

Am späten Freitagabend, 09.08.2024, um 22:24 Uhr, ereignete sich in Riegel a.K., L105, ein Verkehrsfall, bei welchem ein Fahrzeug von der Fahrbahn abkam und anschließend in einen Acker fuhr.

Durch die eingesetzte Streifenbesatzung des Polizeireviers Emmendingen wurde an der Unfallstelle festgestellt, dass der bislang unbekannte Fahrzeugführer die L105 von Kenzingen herkommend in Richtung Forchheim befuhr.

Vermutlich auf Grund einer nicht angepassten Geschwindigkeit, kam das Fahrzeug in einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und landete schließlich in einem bepflanzten Ackergelände. Durch den Unfall wurden die Feldfrüchte auf einer Länge von ca. 50 Metern erheblich beschädigt, der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Nach dem Verkehrsunfall entfernte sich der Unfallverursacher mitsamt seinem Fahrzeug unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.

Zeugen welche den Sachverhalt beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise abgeben können, sollen sich bitte mit dem Polizeirevier Emmendingen unter 07641/5820 in Verbindung setzen.

OW/RE Gö/FLZ

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell