Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: 17-jähriger Pkw-Dieb - Diebstähle aus Pkw - Nach Lärm und Widerstand ins Gewahrsam

Iserlohn (ots)

Die Polizei hat in der Nacht zum Sonntag einen 17-jährigen Fahrzeugdieb vorläufig festgenommen. Eine Frau wurde in der Nacht kurz nach 3.30 Uhr wach, weil ihre Hunde bellten. Als sie zur Tür herausschaute, sah sie, wie der Wagen ihres Sohnes aus der Einfahrt am Maltersenweg fuhr. Sie kontaktierte ihren Sohn und stellte fest, dass der nicht am Steuer saß. Während die Mutter den Diebstahl der Polizei meldete, ortete ihr Sohn seinen Wagen in Schwerte. Mit einem anderen Fahrzeug machte er sich an die Verfolgung und stoppte den Dieb vor dem Ruhrtal-Gymnasium. Dort kam die Polizei hinzu. Der 17-jährige Schwerter wurde vorläufig festgenommen. Er stand unter Alkoholeinfluss und hat keine Fahrerlaubnis.

Aus einem am Meisenweg abgestellten Ford Galaxy wurden am Donnerstag kurz vor 5 Uhr morgens eine Geldbörse und eine Wickeltasche gestohlen. Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigen eine männliche, schlanke Person auf dem Grundstück, die mit einer Tasche in der Hand davongeht.

Unbekannte haben zwischen Dienstagabend und Freitagmittag Werkzeug aus einem an der Sümmerner Straße geparkten Citroen Jumpy gestohlen.

Unbekannte haben zwischen Freitagnachmittag und Samstagmittag versucht, in das Stadtmuseum Am Zeughaus einzubrechen. Dabei beschädigten sie ein Fensterbrett.

Ein 47-jähriger Mann randalierte am Samstag gegen 0.30 Uhr am Fritz-Kühn-Platz. Mitarbeiter des Ordnungsamtes waren wegen einer Ruhestörung zum Fritz-Kühn-Platz gefahren. Passanten machten sie auf einen Mann aufmerksam, der ein Fensterbrett von einem Gebäude abgerissen habe und dann weggelaufen sei. Die Polizei machte sich auf die Suche nach dem namentlich bekannten Mann.

Unbekannte sind in der Nacht zum Sonntag oder im Laufe des Sonntagvormittags in das Parktheater eingedrungen. In dem Theater öffneten sie gewaltsam einen Kühlschrank und entwendeten eine Kiste Mineralwasser und eine Kiste Cola.

Nach mehreren vergeblichen Versuchen, zwei Personen zur Ruhe zu ermahnen, haben Polizeibeamte am Sonntagmorgen einen Mann und eine Frau in Gewahrsam genommen. Gegen 5.30 Uhr beschwerten sich Nachbarn aus dem Nordfeld zum ersten Mal über die laute Musik und Stimmen aus einer Wohnung. Zweimal klopften die Beamten und mahnten durch die geschlossene Wohnungstür zur Ruhe. Zum dritten Einsatz kam die Polizei mit weiteren Kräften. Die Wohnungsinhaber versuchten offenbar, durch nochmaliges Aufdrehen der Musik das Klopfen der Polizeibeamten zu übertönen. Auch die Androhung, einen Schlüsseldienst zu ordern, fruchtete nichts. Durch eine offene Balkontür gelangten die Polizeibeamten in die Wohnung. Sie nahmen erst einen 34-jährigen Mann zur Verhinderung weiterer Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten in Gewahrsam. Dagegen setzte er sich zur Wehr. Eine 35-jährige Frau beschimpfte die Polizeikräfte als "Schlampen" und "Huren", rannte immer wieder auf die Beamten zu und forderte die Freilassung des Mannes. Auch sie wurde deshalb in Gewahrsam genommen. Dagegen wehrte sie sich, trat und schlug um sich und bedrohte die Beamten massiv verbal. Die Polizeibeamten schrieben Strafanzeigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Bedrohung, Beleidigung und Verursachung von unzulässigem Lärm. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell