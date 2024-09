Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Pkw ausgeschlachtet - Roller gestohlen - Kupfer demontiert

Menden (ots)

Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen wurden am Glockenblumenweg Kupfer-Zierplatten gestohlen. Unbekannte entfernten die Platten von einer Grundstücksmauer.

Zwischen Samstag, am späten Vormittag, und Sonntagmorgen wurde an der Bredde ein Motorroller gestohlen. Das Fahrzeug konnte später auf einem Feld unbeschädigt gefunden werden. An der Mühlenbergstraße wurde am Samstagvormittag ein Kleikraftrad gestohlen. Die Timberjack Qingqi stand abgeschlossen in einer Garage.

Nachdem sie eine Fahrzeugtür aufgehebelt hatten, haben Unbekannte in der Nacht zum Sonntag Am Törnigskamp einen Suzuki Grand Vitara ausgeschlachtet. Der Wagen parkte hinter dem Imbiss auf dem Schotterparkplatz Battenfeld. Die Täter bauten fachkundig den Airbag des Lenkrades aus und entfernten Navigations-/Soundmodul sowie die Steuerung des Allradantriebs. Zu guter Letzt nahmen die Täter Warndreieck und Verbandsmaterial aus dem Kofferraum sowie Fahrzeugschein, Führerschein und Debitkarte des Halters an sich. Der holte die Polizei und musste das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug in eine Werkstatt abschleppen lassen. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell