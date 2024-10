Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Verkehrsunfall mit Schwerverletztem, Brand in Einfamilienhaus

Heilbronn (ots)

Elztal: Verkehrsunfall mit Schwerverletztem

Am Sonntagmorgen, gegen 10 Uhr, ereignete sich in Elztal-Muckental ein schwerer Verkehrsunfall. Der 38-jährige Fahrer eines Suzuki Swift bog von der Rittersbacher Straße auf die Odenwaldstraße ab und übersah dabei vermutlich einen vorfahrtsberechtigten 64-jährigen Motorradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Motorradfahrer schwere Verletzungen erlitt. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Autofahrer wurde leicht verletzt und vor Ort versorgt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden an den Fahrzeugen wird auf insgesamt etwa 18.000 Euro geschätzt. Der Kreuzungsbereich war für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt.

Haßmersheim: Brand in Einfamilienhaus

Am Freitagnachmittag gegen 16.30 Uhr brach aus bislang unbekannter Ursache im Keller eines Einfamilienhauses in Haßmersheim ein Feuer aus. Ein 51-jähriger Bewohner des Hauses im Auweg wurde bei Löschversuchen schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Am Gebäude entstand ein Sachschaden von rund 60.000 Euro. Die Brandursache ist noch unklar, die Ermittlungen dauern an.

