LPI-GTH: Zwei Mopedfahrer nach Flucht gestoppt

Frankenhain (Ilm-Kreis) (ots) - Ein 70-Jähriger befuhr gestern Nachmittag mit seinem Elektro-Fahrrad die Verbindungsstraße von der Lütschetalsperre in Richtung Frankenhain. Als der Mann einem Schlagloch auswich, kam er zu Fall und wurde leicht verletzt. Durch einen Rettungswagen wurde er in ein Krankenhaus verbracht. (mla) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de ...

