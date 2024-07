POL-PDTR: Kellerbrand ´´Auf Ellenborn´´

Morbach (ots) - In der Zeit vom 26.07.24/17:00h bis 28.07.2024/10:00h wurde an einem in der Straße Oberer Markt in Morbach geparkten roten Pkw KIA das vordere Kennzeichen mit der Ortskennung WIL entwendet. Hinweise hierzu nimmt die Polizeiinspektion Morbach unter 06533-93740 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Trier Polizeiinspektion Morbach Telefon: ...

mehr