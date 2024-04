Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Bergen/Rügen (ots)

Am 19.04.2024 ereignete sich gegen 13:45 Uhr auf der Landesstraße 29 in Poseritz im Landkreis Vorpommern-Rügen ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Nach ersten Erkenntnissen kam der 85-jährige Fahrer eines Pkw VW durch Sekundenschlaf nach links von der Fahrbahn ab und im Straßengraben zum Stehen. Die 88-jährige Beifahrerin wurde im Pkw eingeklemmt und musste durch Rettungskräfte befreit werden. Sie wurde mit schweren Verletzungen durch einen Rettungshubschrauber in die Uni-Klinik Greifswald eingeliefert. Der Fahrzeugführer erlitt leichte Verletzungen und wurde in das Stralsunder Klinikum eingeliefert. Beide Personen sind deutsche Staatsangehörige aus der Region. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 3.000 Euro. Die L 29 war an der Unfallstelle für ca. 90 Minuten voll gesperrt. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und der Fahrlässigen Köperverletzung eingeleitet. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Im Auftrag Olaf Haase Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Neubrandenburg

