POL-MK: Sachbeschädigungen und Diebstahl

Lüdenscheid (ots) - In der vergangenen Nacht brannten wieder mehrere Altpapiercontainer. Es begann um 22.45 Uhr an der Glatzer Straße. Der Container wurde massiv beschädigt. Um 23.45 Uhr meldete sich eine polizeilich bereits einschlägig in Erscheinung getretene 22-jährige Frau und gab an, dass sie zusammen mit einer Freundin den Container angezündet habe. Sie kündigte weitere Brände an. Eine Fahndung nach ihr ...

mehr