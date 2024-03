Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Fluorn-Winzeln, Lkr. Rottweil) Einbruch in Pfarrhaus Winzeln - Polizei bittet um Hinweise

Fluorn-Winzeln, Lkr. Rottweil (ots)

Im Zeitraum von Sonntagnachmittag, 15.00 Uhr, bis Montagmorgen, 08.30 Uhr, sind unbekannte Täter in das Pfarrhaus in der Schulstraße in Winzeln eingebrochen. Über eine gewaltsam geöffnete Seitentür verschafften sich die Täter Zugang in das Gebäude und schließlich in das Pfarrbüro. Daraus entwendeten die Eindringlinge mehrere Schlüssel sowie ein Opferkästchen mit einem geringen Geldbetrag. Andere Räume des Pfarrhauses betraten die Täter nicht. Die Polizei Oberndorf, Tel.: 07423 8101-0, hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise.

