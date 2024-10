Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Einbrüche, Schwerverletze bei Verkehrsunfall, Drogenfahrt, Randalierer

Heilbronn (ots)

Öhringen: Einbruch in Wohnung - Zeugen gesucht

Im Verlauf des Freitagmorgens, zwischen 6 Uhr und 14 Uhr, versuchten Täter die Tür einer Wohnung in einem Ortsteil von Öhringen aufzubrechen.

Ein Anwohner aus Orendelsall verständigte am Freitagnachmittag die Polizei. Er teilte mit, dass Einbrecher versucht haben in seine Wohnung in der Straße "Steinäcker" zu gelangen. An der Wohnungstüre konnten Einbruchspuren festgestellt werden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wird davon ausgegangen, dass die Einbrecher nicht in die Wohnung gelangt sind und somit nichts erbeutet haben.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die Angaben zur Tat machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 zu melden.

Kupferzell: Einbruch in Altenheim - Zeugen gesucht

Zwischen Freitag, gegen 18 Uhr, und Samstag, gegen 13 Uhr, versuchten Unbekannte in das Seniorenheim in Kupferzell einzubrechen.

Der Mitarbeiter eines Seniorenheims in Kupferzell verständigte am Samstag die Polizei. Er teilte mit, dass Einbrecher versucht haben in das Seniorenheim zu gelangen. Es wurden Einbruchsspuren an den Fensterrahmen gefunden. Ein weiteres Fenster wurden eingeschlagen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wird davon ausgegangen, dass die Einbrecher nicht in das Seniorenheim gelangt sind und keine Gegenstände erbeutet haben.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die Angaben zur Tat machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 940 0 zu melden.

Künzelsau: Zwei Verletzte nach Fahrradunfall

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachtmittag in der Keltenstraße in Ingelfingen verletzten sich beide Beteiligten.

Zwei Fahrradfahrer, ein Mann und eine Frau, waren gegen 16 Uhr in Richtung Ingelfingen unterwegs. Als sich die Radfahrer auf gleicher Höhe befanden, verhakten sich die Enden ihrer Fahrradlenker, wobei sie zu Boden stürzten. Der Fahrradfahrer verletzte sich dabei leicht. Die Fahrradfahrerin stürzte mit dem Kopf auf den Gehweg und verletzte sich, trotz dem Tragen eines Schutzhelms, schwer. Die beiden Verletzten wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Öhringen: Unter dem Einfluss von Alkohol und Kokain Auto gefahren

Die Polizeibeamten des Reviers in Öhringen erwischten in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen Autofahrer, der unter dem Einfluss von Alkohol und Kokain mit seinem Auto fuhr.

Der Mann fuhr auf dem Brechdarrweg in Öhringen, als er in eine allgemeine Verkehrskontrolle der Polizei geriet. Die Polizeibeamten stellten starken Alkoholgeruch sowie Anzeichen für einen Drogenkonsum fest. Ein Alkoholtest bei dem Fahrer ergab einen Wert von rund 0,7 Promille und ein Urintest reagiert positiv auf Kokain. Der Mann wurde daraufhin in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. Dort wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Dem Autofahrer wurde die Weiterfahrt untersagt. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Künzelsau: Randalierer auf Festgelände

In der Nacht von Freitag auf Samstag randalierte eine Person in einem Festzelt in Künzelsau und verletzte dabei mehrere Beteiligte.

Die Polizei wurde Freitagnacht verständigt, nachdem eine Person auf einem Festgelände in der Wertwiesen Straße zu randalieren begann. Die Person wurde durch die Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma aus dem Festzelt verwiesen. Dabei kam es zu einer Rangelei, wobei ein Mitarbeiter der Sicherheitsfirma geschlagen und eine weitere Person gebissen wurde. Erst nach dem Eintreffen der Polizei konnte die Lage unter Kontrolle gebracht werden. Die Polizei nahm die randalierende Person mit auf das Polizeirevier. Der Mann muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Öhringen: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Ein Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht ereignete sich Freitagnachtmittag, kurz nach 16 Uhr, auf der Heilbronner Straße in Öhringen.

Ein Pkw-Lenker fuhr mit seinem Ford S-Max stadtauswärts, als ihm auf der Heilbronner Straße ein weißer Sprinter entgegenkam. Auf Höhe der Rudolf-Diesel-Straße geriet der weiße Sprinter leicht auf die Gegenfahrbahn, wobei er den Ford mit seinem Seitenspiegel streifte. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Der Fahrer des weißen Sprinters hielt darauf nicht an, sondern flüchtete über die anliegenden Feldwege.

Zeugen die Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Öhringen, Telefon 07941 930 0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell