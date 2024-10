POL-HN: Heilbronn, Zeugen nach Unfall gesucht, gemeinsame Pressemitteilung des Polizeipräsidiums und der Staatsanwaltschaft Heilbronn

Polizeipräsidium Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn/Weinsberg/Wüstenrot: Kriminalpolizeidirektion hat die Ermittlungen nach Verfolgungsfahrt und Unfall aufgenommen

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 02:25 Uhr, endete für den bislang unbekannten Fahrzeugführer eines hochwertigen Mercedes eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei mit einem Unfall auf der B39/Paul-Göbel-Straße in Heilbronn.

Zunächst wurde am Sonntagmorgen der Polizei per Notruf die auffällige Fahrweise eines Mercedes (siehe Foto) zwischen Löwenstein und Weinsberg gemeldet. Wie sich herausstellte, war das benannte Fahrzeug am Vortag als gestohlen gemeldet worden, weshalb gleich mehrere Streifenwagen in Richtung des gemeldeten Pkws fuhren.

Erstmals gesichtet wurde der auffällige Wagen dann im Bereich der Einmündung zur Autobahn/B39 zwischen Weinsberg und Ellhofen. Der erste Versuch einer Streife, die Fahrbahn zu blockieren musste abgebrochen werden, da der Fahrer des Mercedes offenbar beschleunigte und zielstrebig auf das deutlich erkennbare Streifenfahrzeug zufuhr. Die Fahrt ging durch den Schemelsbergtunnel weiter in Richtung Heilbronn. Kurz vor dem Ortseingang von Heilbronn rammte der Flüchtende einen entgegenkommenden Streifenwagen, wodurch es zu einem Reifenschaden am Mercedes kam. Im Anschluss fuhr der Fahrer des Mercedes zielgerichtet auf einen weiteren entgegenkommenden Streifenwagen zu. Ein Frontalzusammenstoß konnte nur durch ein schnelles Ausweichmanöver der Streifenwagenbesatzung verhindert werden.

Wie bereits am 13.10.2024 berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/5885392), verunfallte der Mercedes kurze Zeit später im Bereich der Paul-Göbel-Straße und dem Fahrer gelang verletzt die Flucht.

Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Heilbronn haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen:

Wer kann im Zusammenhang mit dem zwischenzeitlich sichergestellten hochwertigen Mercedes SL 55 AMG sachdienliche Hinweise geben? Wer hat eine Person zwischen Freitag, 11. Oktober und Sonntagmorgen, 13. Oktober mit diesem Fahrzeug gesehen? Die Kriminalpolizei nimmt die Hinweise unter der Telefonnummer 07131 104 4444 entgegen.

