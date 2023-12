Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Unfallflucht nach Parkrempler - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am 13.12.23 kam es zwischen 12:30 Uhr und 19:00 Uhr in der Admiral-Spee-Straße in Freiburg zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Hierbei kollidierte ein bislang unbekannter Pkw-Führer mit seinem Fahrzeug vermutlich bei einem Rangiervorgang mit dem am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw des Geschädigten. Er hinterließ dort linksseitig eine größere Delle und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden am Fahrzeug des Geschädigten beläuft sich auf ca. 2500 Euro.

Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0761-882 3100 bei der Verkehrspolizei Freiburg zu melden.

af

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell