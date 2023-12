Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck: Auto aufgebrochen

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Mittwoch, 13.12.2023, ist in Albbruck-Buch ein Auto aufgebrochen worden. An dem im Kapellenweg stehenden Pkw wurde die Beifahrerscheibe eingeschlagen. Aus dem Innenraum wurde ein Geldbeutel und eine Ledertasche entwendet. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen ermittelt (Kontakt 07751 8316-0).

