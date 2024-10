Feuerwehr Gelsenkirchen

FW-GE: PKW-Brand im Parkhaus in Gelsenkirchen Buer

Die Feuerwehr Gelsenkirchen wurde heut (09.10.2024) gegen 14.30 Uhr in zur De-la-Chevallerie-Straße in Gelsenkirchen Buer gerufen. Dort sollte ein PKW in einer Garage brennen. Noch vor Eintreffen der ersten Einsatzkräfte wurde die Alarmmeldung konkretisiert und der Einsatzort im Parkhaus benannt. Aufgrund dieser Lage wurde sofort das Einsatzstichwort erhöht. Im Motorraum eines abgestellten Fahrzeugs war nach einem Knall Rauch und Feuerschein sichtbar. Anwesende Reinigungskräfte nahmen zur Brandbekämpfung einen Feuerlöscher und einen Hochdruckreiniger vor. Die eintreffenden Einheiten der Feuer- und Rettungswache 2 aus Buer öffneten unter Atemschutz die Motorhaube und konnten den Brand schnell löschen. Die Batterie des Fahrzeugs wurde abgeklemmt, der Brandrauch aus dem Parkhaus entfernt und das Fahrzeug dem Eigentümer zur weiteren Veranlassung übergeben. Ein Ersthelfer atmete ein wenig Brandrauch zu viel ein, wurde durch eine Rettungswagenbesatzung behandelt, verblieb jedoch an der Einsatzstelle. Während des Feuerwehreinsatzes kam es im Bereich Buer, bedingt durch die Zeitweise Sperrung der De-La-Chevallerie-Str. zu Verkehrsstörungen. Nach einer Stunde war der Einsatz für die Feuerwehr beendet.

