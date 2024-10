FW-GE: Feuerwehr Gelsenkirchen bei der Pferderettung

Feuerwehr Gelsenkirchen

Feuerwehr Gelsenkirchen bei der Pferderettung

Gelsenkirchen

Am heutigen Mittwoch (09.10.) wurde die Feuerwehr Gelsenkirchen nach Beckhausen in die Flurstraße alarmiert. Eine Pferdehalterin meldete, dass ihr Pferd nicht mehr ohne Hilfe aufstehen kann. Ein Löschhilfeleistungsfahrzeug und ein Kleineinsatzfahrzeug machten sich auf den Weg zur Einsatzstelle. Nachdem auch ein herbeigerufener Tierarzt das Pferd medikamentös versorgte, konnte mit Hilfe des Radladers eines Nachbarn, das vorsichtig in Hebegurten gesicherte Pferd, wieder aufgerichtet werden. Der Tierarzt übernahm die weitere medizinische Versorgung des Tieres. Die Halterin kümmerte sich um einen besseren Stellplatz und die weitere Betreuung des Tieres.

