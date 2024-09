Feuerwehr Gelsenkirchen

FW-GE: Kellerbrand - Rettung über Drehleiter

Gelsenkirchen (ots)

Am Sonntag Abend gegen 20:35 Uhr wurde der Feuerwehr ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Gelsenkirchen-Beckhausen gemeldet. In diesem Mehrfamilienhaus sollten durch das Feuer noch Menschen eingeschlossen sein. Daraufhin entsendete die Leitstelle der Feuerwehr Gelsenkirchen den Einsatzführungsdienst sowie die Löschzüge Buer (2), Hassel (4) und Heßler (3) der Berufsfeuerwehr sowie die Löschzüge Hort(14) und Erle-Nord(17) der Freiwilligen Feuerwehr. Die Führungskraft des ersten eintreffenden Feuerwehrfahrzeuges konnte die Meldung bestätigen. Es wurde zeitgleich die Personenrettung durch die Berufsfeuerwehr sowie die Brandbekämpfung durch die Freiwillige Feuerwehr eingeleitet. Es wurden zwei Personen aus dem Gebäude mittels Drehleiter gerettet. Eine weibliche Person aus dem ersten Obergeschoss und eine männliche Person aus dem zweiten Obergeschoß. Eine Selbstrettung war für die betroffenen Personen nicht mehr möglich, da der Treppenraum komplett verraucht war. Beide Personen sind durch den Rettungsdienst ärztlich untersucht worden und wollten nicht ins Krankenhaus transportiert werden. Weitere Personen hielten sich nicht mehr im Gebäude auf. Der Brandherd befand sich gemäß Meldung und Ersterkundung im Keller. Der Brand wurde unter Atemschutzgeräten mit zwei Strahlrohen bekämpft. Nach den Lüftungsmaßnahmen die mit Überdruckgeräten durchgeführt wurde konnten die Bewohner in Ihre Wohnungen zurückkehren. Der Energieversorger schaltete die elektrischen Leitungen im Keller vorsorglich ab, weil diese in Mitleidenschaft gezogen wurden. An der Einsatzstelle waren 28 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr sowie 24 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr beteiligt.

