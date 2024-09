Feuerwehr Gelsenkirchen

FW-GE: Wohnungsbrand in Gelsenkirchen Horst - Eine verletzte Person

Am heutigen Freitag Nachmittag wurde der Feuerwehr Gelsenkirchen ein Wohnungsbrand in der Teplitzer Str. in Gelsenkirchen Horst gemeldet. Da nicht sicher war, ob sich noch Personen in der Brandwohnung befanden, rückten die Einsatzkräfte unter einer erhöhten Alarmstufe zur Einsatzstelle ausgerückt. Dort wurde die Tür der Brandwohnung gewaltsam geöffnet und eine Nachbarin von Einsatzkräften der Feuerwehr aus ihrer Wohnung geführt. Aus bisher unbekannten Gründen hatten sich Bettendecken in der Wohnung entzündet, diese konnte schnell ins Freie befördert und dort gezielt abgelöscht werden. Die Nachbarin zog sich eine leichte Rauchgasvergiftung zu und wurde nach notärztlicher Erstversorgung mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus transportiert. Der Wohnungsinhaber der Brandwohnung kam erst zum Ende der Löscharbeiten zur Einsatzstelle. Die Brandwohnung wurde noch entraucht und die Einsatzstelle zur weiteren Ermittlung der Polizei übergeben.

