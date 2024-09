Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall zwischen E-Bike und Pkw auf der L480 zwischen Gronau und Rheden - E-Bike Fahrer schwerverletzt

Hildesheim (ots)

Gronau (rst)- Am heutigen Tage, dem 07.09.2024 gegen 12:30 Uhr, kam es auf der L480 zwischen Gronau (Leine) und Rheden zu einem Verkehrsunfall mit einem E-Bike Fahrer und einem Autofahrer. Der 40-jährige Hildesheimer befuhr die K415 aus Wallenstedt kommend in Richtung der L480 und wollte anschließend nach rechts in Richtung Gronau (Leine) abbiegen. Der 26-jährige Mann aus Brüggen fuhr mit seinem E-Bike auf dem Radweg, welcher parallel zu L480 verläuft, von Gronau (Leine) aus kommend in Fahrtrichtung Brüggen. Nach ersten Ermittlungen übersah der Pkw-Fahrer den vorfahrtsberechtigten E-Bike Fahrer, sodass dieser frontal erfasst und über die Motorhaube geschleudert wurde. Dieser erlitt durch den Aufprall diverse Verletzungen, u.a. eine Kopfplatzwunde, und gilt als schwerverletzt. Der E-Bike Fahrer wurde in ein Hildesheimer Krankenhaus verbracht. Der Pkw-Fahrer erlitt einen leichten Schock. Gegen den Pkw-Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Der E-Bike Fahrer trug zum Unfallzeitpunkt keinen Helm.

Ein Fahrradhelm schützt nicht vor einem Unfall, mildert aber deren Folgen. Mehr als 80 Prozent der schweren Hirnverletzungen beim Radfahren ließen sich durch das Tragen eines Helms vermeiden - so die Deutsche Verkehrswacht.

Ein besonderer Dank gilt den vielen Ersthelfern, welche nicht nur die beiden Unfallbeteiligten bis zum Eintreffen der Polizei, sowie dem Rettungswagen, betreuten, sondern auch die Unfallstelle absicherten.

Wer weitere Hinweise zum Unfallhergang geben kann, der möge sich bei der Polizei in Elze unter der Rufnummer 05068/93380 melden.

