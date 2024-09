Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Polizeibeamte beenden Trunkenheitsfahrt

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Am 05.09.2024 befuhr ein Hildesheimer mit einem Kleinkraftrad die Wallstraße in Hildesheim, obwohl er unter dem Einfluss von Alkohol stand und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine Funkstreifenwagenbesatzung gegen 22:15 Uhr die Wallstraße in Fahrtrichtung Bahnhofsallee. Dabei beobachteten die Beamten einen Mann, der sich gerade auf einen Roller setzen wollte. Nachdem der Mann die Beamten sah, verschwand er in einen Hauseingang. Die Funkstreifenwagenbesatzung wendete in unmittelbarer Nähe und bemerkte beim erneuten Durchfahren der Wallstraße, dass sich die Person nun auf dem fahrenden Roller befand. Der Rollerfahrer erblickte das Anhaltesignal, fuhr jedoch weiter und passierte die Schranke eines Parkplatzes. Aus diesem Grund wurde er kurzzeitig aus den Augen verloren. Nur kurze Zeit stellten die Beamten den Roller auf dem Parkplatz fest, der 32-jährige Rollfahrer hingegen lief einige Meter entfernt über den Parkplatz und wurde umgehend kontrolliert.

Während der Kontrolle wurde bei dem Hildesheimer Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Anschließend wurde er zur Polizeiwache gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell