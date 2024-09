Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Wechsel in den Führungspositionen des Polizeikommissariats Elze

Hildesheim (ots)

Elze(ger) - Zwei bekannte Gesichter, zwei neue Aufgaben. Am 01. September haben Polizeihauptkommissarin Anna Gerock (bislang Leiterin des Kriminal- und Ermittlungsdienstes) und Polizeihauptkommissar Arne Burkard (ehemals Leiter des Einsatz- und Streifendienstes) ihre bisherigen Aufgaben miteinander getauscht.

PHK Arne Burkard hat nach 7 Jahren als Leiter des Einsatz- und Streifendienstes in Elze auf den Posten der Leitung des Kriminal- und Ermittlungsdienstes gewechselt, während PHK'in Anna Gerock seine Funktion übernommen hat.

Beiden sind die neuen Aufgabenbereiche nicht unbekannt, sie durften während ihrer Laufbahn bereits mehrere Funktionen in ihren neuen Schwerpunktthemen bekleiden und Erfahrungen sowohl in der Sachbearbeitung, aber auch in unterschiedlichen Leitungsfunktionen sammeln.

Gemeinsam mit PHK'in Kim Wehfer, Leiterin des Polizeikommissariats, bleibt das bisherige Führungstrio also in seiner jetzigen personellen Besetzung erhalten. "Ich wünsche beiden einen guten Einstieg und viel Erfolg für die neuen Aufgaben", so PHK'in Kim Wehfer.

