Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Speyer (ots)

Am Montag gegen 16:05 Uhr befuhr ein 70-jähriger PKW-Fahrer die Kutschergasse in Fahrtrichtung der Schustergasse. Ein 39-jähriger Fußgänger wollte in diesem Bereich die Fahrbahn überqueren. Der PKW-Fahrer übersah den zwischen geparkten PKW hervorkommenden Fußgänger und touchierte diesen an der Schulter. Der Fußgänger verletzte sich leicht und wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell