Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Zeugen gesucht

Waldsee (ots)

Zu einer Verfolgungsfahrt kam es am vergangenen Sonntag gegen 18:50 Uhr im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Schifferstadt. Als die Kollegen im Rahmen der Streifenfahrt von der K30 auf die B9 in Richtung Ludwigshafen auffuhren, überholte diese ein schwarzer Kleinwagen mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Die Beamten versuchten mit Unterstützung von Sonder- und Wegerechten auf den Pkw aufzuschließen, was jedoch aufgrund der hohen Geschwindigkeit misslang. Die Verfolgung ging anschließend über die L533 in Richtung Waldsee. Hier konnte Blickkontakt zu dem Fahrzeug gehalten werden, im Ortskern verloren die Beamten das Fahrzeug aus den Augen. Auf der L533 überholte der bisher unbekannte Fahrer mehrere in gleich Richtung fahrende Fahrzeuge. Zeugen bzw. auch durch das Überholen gefährdete Verkehrsteilnehmer werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235 / 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) bei der Polizeiinspektion Schifferstadt zu melden. Die Ermittlungen bezüglich des flüchtigen Fahrers wurden aufgenommen. In erwartet ein Verfahren wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell